Происшествия

Еще одна страшная находка в Караганде: возле школы лежало тело женщины

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 07:14 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Недалеко от школы в 13-м микрорайоне города Караганды прохожие нашли тело женщины, сообщает Zakon.kz.

По данным "Almaty TV", погибшей оказалась 46-летняя местная жительница. Следственно-оперативная группа сразу приступила к работе. Территорию оцепили и завели уголовное дело.

"За совершение уголовного правонарушения задержан 36-летний подозреваемый, который водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", – сообщил официальный представитель ДП Бакытжан Кудияров.

Утром 9 октября пострадали сотрудники медицинской службы Шымкента, их машина врезалась в бетономешалку.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Тело женщины обнаружили на месте пожара в Атырау
06:10, 25 сентября 2024
Тело женщины обнаружили на месте пожара в Атырау
В Караганде – ЧП: в опорном пункте нашли тело женщины и полицейского без сознания
10:29, 01 октября 2025
В Караганде – ЧП: в опорном пункте нашли тело женщины и полицейского без сознания
В Караганде возле торгового дома нашли тело пенсионерки
05:20, 01 января 2023
В Караганде возле торгового дома нашли тело пенсионерки
Ошибка в тексте: