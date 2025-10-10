Еще одна страшная находка в Караганде: возле школы лежало тело женщины

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Недалеко от школы в 13-м микрорайоне города Караганды прохожие нашли тело женщины, сообщает Zakon.kz.

По данным "Almaty TV", погибшей оказалась 46-летняя местная жительница. Следственно-оперативная группа сразу приступила к работе. Территорию оцепили и завели уголовное дело. "За совершение уголовного правонарушения задержан 36-летний подозреваемый, который водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", – сообщил официальный представитель ДП Бакытжан Кудияров. Утром 9 октября пострадали сотрудники медицинской службы Шымкента, их машина врезалась в бетономешалку.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: