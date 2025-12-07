На одной из остановок Актау обнаружили тело мужчины

Утром 7 декабря 2025 года в 9-м микрорайоне обнаружили тело мужчины без признаков жизни, сообщает Zakon.kz.

Умершего обнаружил случайный прохожий. Рядом с телом находился мобильный телефон. Прохожий позвонил по первому номеру в контактах, который оказался номером внука мужчины, пишет Lada.

Как пишет издание, родственники прибыли на место и вызвали бригаду скорой помощи.

"Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось – была констатирована биологическая смерть. На место происшествия прибыли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств", – говорится в тексте.

Родные рассказали журналистам, что мужчина вышел утром в аптеку. Он долгое время страдал высоким давлением и проблемами с сердцем. Это и могло явиться причиной смерти, считают родственники. Известно, что мужчине месяц назад исполнилось 64 года.

В начале недели в одном из прибрежных кафе Актау было найдено тело повешенного мужчины.