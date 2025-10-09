Машина скорой помощи в Шымкенте врезалась в бетономешалку: пострадали медики

Сотрудники медицинской службы пострадали, когда их служебная машина на полном ходу врезалась в бетономешалку утром 9 октября , сообщает Zakon.kz.

Скорая с мигалкой и сиреной мчалась к перекрестку. В этот момент на дорогу выехала бетономешалка, передает "КТК".

На кадрах с регистратора заметно, как задымились шины, когда водитель скорой старался затормозить. Избежать столкновения не удалось и машина врезалась в выпирающий желоб бетономешалки. Удар пришелся на кабину.

Вся бригада медиков получила незначительные ушибы. Водителя, врача и фельдшера уже отпустили домой из больницы.

В полиции теперь разбираются, кто виноват.

