Происшествия

Машина скорой помощи в Шымкенте врезалась в бетономешалку: пострадали медики

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 03:10 Фото: Zakon.kz
Сотрудники медицинской службы пострадали, когда их служебная машина на полном ходу врезалась в бетономешалку утром 9 октября , сообщает Zakon.kz.

Скорая с мигалкой и сиреной мчалась к перекрестку. В этот момент на дорогу выехала бетономешалка, передает "КТК".

На кадрах с регистратора заметно, как задымились шины, когда водитель скорой старался затормозить. Избежать столкновения не удалось и машина врезалась в выпирающий желоб бетономешалки. Удар пришелся на кабину.

Вся бригада медиков получила незначительные ушибы. Водителя, врача и фельдшера уже отпустили домой из больницы.

В полиции теперь разбираются, кто виноват.

7 октября под колесами автобуса в Шымкенте погибла женщина.

Фото Алия Абди
Алия Абди
