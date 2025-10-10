#АЭС в Казахстане
Происшествия

За инцидент с пожилой казахстанкой полицейскому грозит наказание

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 07:51 Фото: Zakon.kz
Стража порядка из Алматинской области, толкнувшего пенсионерку при выселении, могут привлечь к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Только наказание последует, если вина полицейского будет доказана. Об этом передает "Седьмой канал".

Инцидент произошел в Алматинской области, когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры. Процедуру осуществляли представители надзорных органов и судебные исполнители. В какой-то момент женщина, по словам правоохранителей, оказала неповиновение требованиям сотрудников госорганов и произошел конфликт.

Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра. Идет следствие.

"Женщина оказала неповиновение законным требованиям представителей госорганов, в результате чего произошел конфликт. При этом действия полицейского, допустившего грубое обращение, являются недопустимыми. По данному факту назначено служебное расследование, и виновные будут привлечены к строгой ответственности. Ход проверки находится на моем личном контроле", – рассказал начальник Департамента полиции Алматинской области Мейрам Абикеев.

В Актюбинской области за побои посетительницы осудили 39-летнего акима города Кандыагаша.

Фото Алия Абди
Алия Абди
