"Объезжал неровности дороги": казахстанка помогла полицейским поймать лихача

В Акмолинской области очевидица записала нарушение правил дорожного движения на телефон и сообщила в полицию. Стражи порядка установили водителя, сообщает Zakon.kz.

В областном департаменте полиции рассказали, что 10 сентября 2024 года неравнодушная женщина обратилась в полицию и предоставила видео, рассказав, что, направляясь по работе в Степногорск, столкнулась с неприятной ситуацией.

По ее словам, на трассе их автомобилю попался грузовик, который не давал возможности ни обогнать, ни проехать, временами выезжая на встречную полосу движения.

"Полицейские немедленно отреагировали на данный факт и передали информацию патрульным службам, которые сразу же установили маршрут грузового автомобиля. Водитель пояснил, что он объезжал неровности дороги, однако это не оправдывало его нарушения ПДД. В результате на 32-летнего водителя КамАЗа составлен административный протокол за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Водитель признал свою вину", – проинформировали в пресс-службе ДП Акмолинской области 12 сентября.

Сотрудники полиции выражают благодарность гражданам за активную гражданскую позицию и помощь в поддержании правопорядка на улицах и дорогах.

"Акмолинские полицейские уже поощрили более 120 граждан за активную гражданскую позицию и содействие органам внутренних дел в охране и обеспечении общественного порядка на сумму более 3 млн тенге", – добавили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

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