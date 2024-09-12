Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Объезжал неровности дороги": казахстанка помогла полицейским поймать лихача

&quot;Объезжал неровности дороги&quot;: казахстанка помогла полицейским поймать лихача, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 14:47 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Акмолинской области очевидица записала нарушение правил дорожного движения на телефон и сообщила в полицию. Стражи порядка установили водителя, сообщает Zakon.kz.

В областном департаменте полиции рассказали, что 10 сентября 2024 года неравнодушная женщина обратилась в полицию и предоставила видео, рассказав, что, направляясь по работе в Степногорск, столкнулась с неприятной ситуацией.

По ее словам, на трассе их автомобилю попался грузовик, который не давал возможности ни обогнать, ни проехать, временами выезжая на встречную полосу движения.

"Полицейские немедленно отреагировали на данный факт и передали информацию патрульным службам, которые сразу же установили маршрут грузового автомобиля. Водитель пояснил, что он объезжал неровности дороги, однако это не оправдывало его нарушения ПДД. В результате на 32-летнего водителя КамАЗа составлен административный протокол за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Водитель признал свою вину", – проинформировали в пресс-службе ДП Акмолинской области 12 сентября.

Сотрудники полиции выражают благодарность гражданам за активную гражданскую позицию и помощь в поддержании правопорядка на улицах и дорогах.

"Акмолинские полицейские уже поощрили более 120 граждан за активную гражданскую позицию и содействие органам внутренних дел в охране и обеспечении общественного порядка на сумму более 3 млн тенге", – добавили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 14:47
Жуткое смертельное ДТП произошло в Актобе
, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 14:47

Ранее сообщалось, что в Алматы с начала 2024 года с участием пассажирского транспорта произошло 173 дорожно-транспортных происшествия, в результате пять человек погибли, 212 получили травмы.

Читайте также

Перепись населения, население, численность населения, Казахстан
Более миллиарда тенге "потратили" на переселение казахстанцев в северные регионы
Двух парней застрелили на кладбище в Акколе
Двоих парней застрелили на кладбище в Акколе
Пять человек погибли в ДТП с автобусами в Алматы
Пять человек погибли в ДТП с автобусами в Алматы
Динара Халдарова
Акмолинская область Степногорск 2024 год Видео Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Пробки на трассе Талгар-Алматы
10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: