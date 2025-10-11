В Костанае трое парней едва не погибли в погребе гаража

В районе тепличного комбината города Костаная двое мужчин 23 и 22 лет спустились в погреб гаража глубиной около двух метров, где почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Третий мужчина, 24 лет, успел подняться наверх и вызвал спасателей, обратившись на линию 112, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда, используя аппараты на сжатом воздухе, спустились в погреб и извлекли двух мужчин, передав их медикам.

"Сотрудники скорой медицинской службы оказали пострадавшим первую помощь на месте, после чего они были госпитализированы. Третьего мужчину, сообщившего о происшествии, осмотрели специалисты Центра медицины катастроф МЧС, доставили в больницу, после обследования в госпитализации не нуждался". Пресс-служба МЧС РК По предварительным данным, причиной происшествия стало скопление выхлопных газов от работающего генератора. Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Кокшетау.

