Происшествия

В Костанае трое парней едва не погибли в погребе гаража

в Костанае трое парней едва не погибли в погребе, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 21:13 Фото: Zakon.kz
В районе тепличного комбината города Костаная двое мужчин 23 и 22 лет спустились в погреб гаража глубиной около двух метров, где почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Третий мужчина, 24 лет, успел подняться наверх и вызвал спасателей, обратившись на линию 112, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда, используя аппараты на сжатом воздухе, спустились в погреб и извлекли двух мужчин, передав их медикам.


"Сотрудники скорой медицинской службы оказали пострадавшим первую помощь на месте, после чего они были госпитализированы. Третьего мужчину, сообщившего о происшествии, осмотрели специалисты Центра медицины катастроф МЧС, доставили в больницу, после обследования в госпитализации не нуждался".Пресс-служба МЧС РК

По предварительным данным, причиной происшествия стало скопление выхлопных газов от работающего генератора.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Кокшетау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
