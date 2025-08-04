Житель Петропавловска красил гараж и провалился без сознания в погреб

Фото: pixabay

4 августа в экстренные службы поступило сообщение о том, что по улице Сатпаева в Петропавловске сосед обнаружил мужчину без сознания в погребе (кессоне) гаража, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, мужчина занимался покраской гаража и, надышавшись парами лакокрасочных материалов, потерял сознание. "Спасатели немедленно приступили к эвакуации. Благодаря оперативным и слаженным действиям гражданина 1957 года рождения удалось вытащить из кессона и передать медикам". Пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что 19-летним туристкам потребовалась помощь спасателей в ущелье Аюсай.

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