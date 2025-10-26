Туристу потребовалась помощь врачей в горах Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
26 октября в Медеуском районе Алматы 36-летний мужчина вместе с супругой и сыном поднялся в урочище Кокжайлау, но почувствовал себя плохо при спуске и обратился в службу 112, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда спустили туриста вниз на носилках и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей.
