Туристу потребовалась помощь врачей в горах Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

26 октября в Медеуском районе Алматы 36-летний мужчина вместе с супругой и сыном поднялся в урочище Кокжайлау, но почувствовал себя плохо при спуске и обратился в службу 112, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда спустили туриста вниз на носилках и передали его бригаде скорой медицинской помощи. МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей. Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее полицейские из Талдыкоргана спасли мужчину из горящего дома.

