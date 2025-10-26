#АЭС в Казахстане
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

Туристу потребовалась помощь врачей в горах Алматы

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 23:14 Фото: пресс-служба МЧС РК
26 октября в Медеуском районе Алматы 36-летний мужчина вместе с супругой и сыном поднялся в урочище Кокжайлау, но почувствовал себя плохо при спуске и обратился в службу 112, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда спустили туриста вниз на носилках и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее полицейские из Талдыкоргана спасли мужчину из горящего дома.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
