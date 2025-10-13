Горевший в Алматы электрокар удалось потушить и отбуксировать от жилых домов
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Пресс-служба ДЧС города Алматы заявила о том, что горевший электрокар Zeekr пожарным удалось потушить и в хорошем состоянии отбуксировать подальше от жилых домов, сообщает Zakon.kz.
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
"Электрокар выгрузили на открытой местности в Алатауском районе, жителям района угрозы нет. На окарауливание остается пять человек личного состава и одна техника", – рассказали в департаменте.
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Ранее очевидцы рассказали о том, что около жилого дома в Алматы загорелся электрокар Zeekr.
