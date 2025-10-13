#АЭС в Казахстане
Происшествия

Электрокар вспыхнул около жилого дома в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 20:15 Фото: Zakon.kz
Очевидцы рассказали о том, что около жилого дома в Алматы загорелся электрокар Zeekr. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС города. Выяснилось, что в 17:18 пожарные расчеты были направлены в Бостандыкский район.

По прибытии подразделений установлено, что произошло задымление электромобиля марки Zeekr.

Фото: Zakon.kz

"Сотрудники ДЧС незамедлительно подали стволы для охлаждения аккумуляторного отсека и предотвращения возгорания. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что причины инцидента пока неизвестны.

Движение полностью ограничено по улице Сатпаева между улиц Масанчи и Сейфуллина в обоих направлениях.

"С ростом популярности электромобилей увеличилось внимание к их пожарной безопасности: в Алматы уже более 200 электрозарядных станций, однако вместе с экологичностью приходит и риск возгораний. Литий-ионные батареи, используемые в электромобилях, могут стать источником "теплового разгона" – процесса, при котором аккумулятор выделяет тепло, что может привести к его воспламенению или даже взрыву", – отметили в департаменте.

Как уточняется, в процессе горения аккумуляторных батарей электромобилей выделяются ядовитые газы, такие как фтористый водород, которые представляют серьезную опасность для здоровья, разъедая дыхательные пути и загрязняя воздух.

Фото: Zakon.kz

"Электромобили безопасны при правильной эксплуатации, но требуют внимания к новым рискам", – предупредили спасатели.

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором ехала семья с четырьмя детьми, сгорел в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
