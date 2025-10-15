#АЭС в Казахстане
Происшествия

17-летний студент в Астане пошел на стройку подзаработать и трагически погиб

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 12:32 Фото: Zakon.kz
На одной из строек в Астане погиб несовершеннолетний парень, пришедший туда на подработку, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась три недели назад. По словам родственников 17-летнего Ерсултана, в тот день на стройке копали траншею для прокладки трубопровода. Во время работ один из строительных кранов переносил бетонную плиту, которой парня придавило насмерть.

Молодой человек учился на 3-м курсе в железнодорожном колледже на гранте. По словам его матери, на стройке рядом с домом Ерсултан хотел подзаработать в качестве разнорабочего. В день гибели парень сказал родителям, что к шести вечера будет дома. Но ближе к этому времени полиция сообщила им страшную новость.

"Я сюда прибежала, здесь столько мигалок, уже вечер наступал. Я, как поняла, там плита какая-то, ее кран поднимает. Там лежит черный пакет, мужу говорю, меня не пустили туда ближе, он пошел, открыл его, ему показывают. Я говорю, скажи, что это не Ерсултан. Но я уже поняла, что это он. Я думала, ошибаются, до последнего не верила", – рассказала мать погибшего Айгуль Жубанова корреспонденту Almaty.tv.

В полиции по факту возбудили уголовное дело. Как стало известно, в момент ЧП машинисты крана были под воздействием наркотических веществ.

"Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен осмотр. Изъяты необходимые вещественные доказательства. 24 сентября во время разгрузки на него упала бетонная плита. В настоящее время проводятся следственные действия. Опрашиваются свидетели и очевидцы, изымаются документы", – сообщила руководитель пресс-службы ДП Астаны Эльмира Шауленова.

Родители погибшего обеспокоены, что расследование идет медленно.

Руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда Комитета госинспекции труда по Астане Рустам Жандосов сообщил, что комиссия будет определять степень вины работодателя и ответственных лиц, допустивших несчастный случай.

"По результатам расследования материалы будут переданы в Департамент полиции, где в рамках Уголовного кодекса будут привлекать этих лиц к ответственности. За незаключение трудового договора также будет административная ответственность", – отметил он.

На другую стройку в Астане полиция выезжала, чтобы разнять подравшихся из-за недопонимания строителей.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Последние
Популярные
