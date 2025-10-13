Майна или вира?: недопонимание привело к драке и аресту на стройке в Астане

На одну из строек Астаны пришлось вызывать полицейских из-за драки, сообщает Zakon.kz.

В столичной полиции 13 октября рассказали, что на канал "102" поступило сообщение о драке на строительном объекте.

"Как выяснилось, причиной инцидента стало то, что крановщик не понял команду стропальщика, из-за чего произошел словесный конфликт, переросший в потасовку. Сотрудниками полиции все пятеро участников инцидента установлены и доставлены в полицию. В отношении данных лиц составлены протоколы по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и направлены в межрайонный специализированный суд по административным правонарушениям", – сказано в сообщении.

По решению суда каждому назначен штраф в размере 20 МРП (более 78 тыс. тенге), основной зачинщик драки арестован на 15 суток.

