#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
539.06
623.75
6.63
Происшествия

Майна или вира?: недопонимание привело к драке и аресту на стройке в Астане

стройка в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 09:29 Фото: ДП Астаны
На одну из строек Астаны пришлось вызывать полицейских из-за драки, сообщает Zakon.kz.

В столичной полиции 13 октября рассказали, что на канал "102" поступило сообщение о драке на строительном объекте.

"Как выяснилось, причиной инцидента стало то, что крановщик не понял команду стропальщика, из-за чего произошел словесный конфликт, переросший в потасовку. Сотрудниками полиции все пятеро участников инцидента установлены и доставлены в полицию. В отношении данных лиц составлены протоколы по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и направлены в межрайонный специализированный суд по административным правонарушениям", – сказано в сообщении.

По решению суда каждому назначен штраф в размере 20 МРП (более 78 тыс. тенге), основной зачинщик драки арестован на 15 суток.

Несколькими днями ранее в Астане школьники напали на сверстника из-за девочки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Астане массовая драка попала на видео
18:21, 18 февраля 2023
В Астане массовая драка попала на видео
В Астане драка мужчин и подростков попала на видео
18:06, 16 августа 2023
В Астане драка мужчин и подростков попала на видео
Массовая драка в Атырау попала на видео
14:26, 16 января 2023
Массовая драка в Атырау попала на видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: