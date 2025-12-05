#Казахстан в сравнении
Происшествия

20-летний рабочий трагически погиб на стройке в Мангистау

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 06:45 Фото: pixabay
Несчастный случай произошел еще 4 ноября. Предварительно, 20-летний рабочий упал в открытую лифтовую шахту с шестого этажа. Подробности инцидента появились 4 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили редакции Lada.kz в департаменте государственной инспекции труда Мангистауской области, несчастный случай случился на одном из строящихся объектов в селе Бесшокы Мунайлинского района.

Однако в департаменте государственной инспекции труда об этом узнали не сразу. По их словам, застройщик скрыл информацию о произошедшем, и о несчастном случае им стало известно лишь из полицейской сводки. Предварительно, 20-летний рабочий упал в открытую лифтовую шахту с шестого этажа.

Как рассказал руководитель отдела контроля законодательства о безопасности и охране труда управления государственной инспекции труда Мангистауской области Бауыржан Кемалов, песок доставляли на верхний этаж для дальнейшего изготовления извести, используемой при кладке камина. Когда корыто спустили на пол, работник попытался отойти на безопасное расстояние, но потерял равновесие и упал в шахту лифта.

Согласно данным ведомства, бригада скорой помощи прибыла на место через 20-30 минут. Однако, несмотря на оказанную помощь, молодой рабочий скончался.

Создана комиссия по расследованию несчастного случая. Специалисты устанавливают обстоятельства, причины происшествия и возможные нарушения требований безопасности труда.

Ранее сообщалось о том, что мужчину вернули к жизни при пожаре в Алматы.

Аксинья Титова
