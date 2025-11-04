#Народный юрист
Общество

Почему полиция остановила движение более тысячи авто в Акмолинской области

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 15:15 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области было ограничено движение более тысячи автомобилей. Причина – непогода. Об этом 4 ноября 2025 года заявили в пресс-службе областного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что сотрудники полиции перешли на усиленный режим несения службы в Акмолинской области в связи с резким ухудшением погодных условий и образованием сильного гололеда.

"Только за первый день было ограничено движение 1064 автомобилей, водители которых выехали на дороги на летних шинах. Наибольшее количество таких случаев зафиксировано на областных и республиканских трассах – 430 фактов, в областном центре Кокшетау – около 100, остальные – на районных дорогах".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как отметил заместитель начальника ДП Акмолинской Серик Абуталипов, несмотря на неоднократные предупреждения, многие водители все же рискнули выехать на летней резине.

"Благодаря принятым мерам и работе патрульных в этот день не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими или погибшими".Серик Абуталипов

Также сообщается, что полицейские оказывали помощь водителям, оказавшимся в затруднительных ситуациях на дорогах.

"Параллельно дорожные службы региона вели активную работу по ликвидации последствий гололеда. Для обработки трасс республиканского значения за сутки было задействовано 190 единиц дорожной техники, использовано свыше 900 тонн противогололедного материала".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Ранее синоптики заявили, что снегопад, дожди и гололед накроют Казахстан 4 ноября 2025 года.

Морозы, снегопад и метели надвигаются на РК: синоптики объявили штормовое предупреждение

4 ноября МВД обратилось к казахстанцам с важным напоминанием про принуждение к браку.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
