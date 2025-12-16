#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
519.61
610.13
6.54
Происшествия

Семь человек чудом выжили на трассе Астана – Петропавловск

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 05:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Утром 15 декабря в Акмолинской области в страшной аварии чудом выжили семь человек, сообщает Zakon.kz.

"Хонда" и "Шевроле Нива" столкнулись близ Кокшетау, передает "КТК". Обоих водителей, троих взрослых пассажиров "Хонды" и двоих детей из "Нивы" с различными травмами экстренно госпитализировали. Причины аварии выясняются, но известно, что все произошло во время сильной метели.

Снежная буря продолжает свирепствовать на дорогах региона. На трассах вводят ограничения. А в направлении Атбасара машины пропускают только колоннами в сопровождении патрулей.

"Напоминаем, что в целях предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, а также контролировать техническое состояние транспортных средств. В ближайшие дни ожидаются аналогичные погодные условия: снег и мороз. В связи с чем водителям следует быть особенно внимательными и острожными на дороге", – предупредила инспектор отдела информационной политики ДП Акмолинской области Альмира Рахматулина

13 декабря на трассе Акмолинской области погибли люди.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Парень чудом выжил, попав под поезд в центре Семея
22:45, 20 октября 2025
Парень чудом выжил, попав под поезд в центре Семея
Страшная авария на трассе в Актюбинской области: аким региона посетил выживших
20:00, 23 октября 2025
Страшная авария на трассе в Актюбинской области: аким региона посетил выживших
Двое погибли в страшном ДТП на трассе в Акмолинской области
16:38, 06 июня 2023
Двое погибли в страшном ДТП на трассе в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: