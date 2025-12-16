Семь человек чудом выжили на трассе Астана – Петропавловск

Утром 15 декабря в Акмолинской области в страшной аварии чудом выжили семь человек, сообщает Zakon.kz.

"Хонда" и "Шевроле Нива" столкнулись близ Кокшетау, передает "КТК". Обоих водителей, троих взрослых пассажиров "Хонды" и двоих детей из "Нивы" с различными травмами экстренно госпитализировали. Причины аварии выясняются, но известно, что все произошло во время сильной метели.

Снежная буря продолжает свирепствовать на дорогах региона. На трассах вводят ограничения. А в направлении Атбасара машины пропускают только колоннами в сопровождении патрулей.

"Напоминаем, что в целях предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, а также контролировать техническое состояние транспортных средств. В ближайшие дни ожидаются аналогичные погодные условия: снег и мороз. В связи с чем водителям следует быть особенно внимательными и острожными на дороге", – предупредила инспектор отдела информационной политики ДП Акмолинской области Альмира Рахматулина

13 декабря на трассе Акмолинской области погибли люди.