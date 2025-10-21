#АЭС в Казахстане
Происшествия

Ребенок впал в кому на юге Казахстана: родители обвиняют местных врачей и требуют вмешательства Минздрава

В Арыси мальчик впал в кому, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 04:34 Фото: Zakon.kz
В городе Арысь Туркестанской области четырехлетний Алирахман Сейтхан впал в кому и его родители обвиняют дежурных врачей, сообщает Zakon.kz.

По словам родителей мальчика, когда они привезли сына в больницу, медработники не осматривали его в течение целых шести часов. Они утверждают, что дежурный врач спал и медсестра не могла его разбудить.

Как передает "Седьмой канал", семья приехала в больницу в 03:30. По словам родителей, врачи осмотрели ребенка в 09:00, а к тому времени у малыша уже сильно болел живот и он потерял сознание.

Как оказалось, точный диагноз врачи поставить не могут, в Арысской районной больнице нет компьютерного томографа. Местные медики не рискуют везти ребенка в областную больницу, так как опасаются, что состояние мальчика в дороге ухудшится.

Главный врач районной центральной больницы Марат Толегенов с обвинениями в адрес дежурного врача не согласен.

"В ту ночь в больницу обратились 35 пациентов, поэтому я считаю, что утверждение, что врач спал шесть часов – не соответствует действительности", – отметил он.

По словам дежурного врача, он осматривал других пациентов. Сейчас в его отношении проводится полное служебное расследование, а родители мальчика требуют, чтобы к ним в район приехали квалицированные специалисты и просят чиновников из Минздрава обратить внимание на ситуацию.

Также в Туркестанской области 15-летняя сельчанка родила от соседа-пенсионера.

Фото Алия Абди
Алия Абди
