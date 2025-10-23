СМИ сообщают о "взрыве дрона" на западе Казахстана: заявление полиции
Фото: Telegram/uralskweek_official
Утром 23 октября 2025 года в Казнете была размещена информация о том, что около поселка Кызылтал в Западно-Казахстанской области "взорвался дрон неизвестного происхождения", сообщает Zakon.kz.
Фотографии с места событий разместили региональные Telegram-каналы.
К примеру, как отмечает "Уральская неделя", упавший дрон мог быть с боевым зарядом. Также отмечено, что в соседней Оренбургской области якобы объявлялась тревога.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу областного Департамента полиции (ДП).
В ведомстве уточнили, что объект обнаружен вне территории населенного пункта.
"Департамент полиции совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Бурлинском районе. Все обстоятельства происшествия устанавливаются".Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области
