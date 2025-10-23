#АЭС в Казахстане
Происшествия

СМИ сообщают о "взрыве дрона" на западе Казахстана: заявление полиции

земля, воронка, ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 13:18 Фото: Telegram/uralskweek_official
Утром 23 октября 2025 года в Казнете была размещена информация о том, что около поселка Кызылтал в Западно-Казахстанской области "взорвался дрон неизвестного происхождения", сообщает Zakon.kz.

Фотографии с места событий разместили региональные Telegram-каналы.

К примеру, как отмечает "Уральская неделя", упавший дрон мог быть с боевым зарядом. Также отмечено, что в соседней Оренбургской области якобы объявлялась тревога.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу областного Департамента полиции (ДП).

В ведомстве уточнили, что объект обнаружен вне территории населенного пункта.

"Департамент полиции совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Бурлинском районе. Все обстоятельства происшествия устанавливаются".Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

2 октября стало известно, зачем над дорогами у границы Казахстана с Россией запустили беспилотники.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
