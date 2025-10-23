Минобороны подтвердило взрыв беспилотника на западе Казахстана

Министерство обороны (МО) Казахстана выступило с официальным заявлением после взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ведомства за 23 октября 2025 года, обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения.

"Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано". Пресс-служба МО РК

Также отмечено, что совместно с уполномоченными государственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта.

"Министерством обороны Казахстана приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами". Пресс-служба МО РК

В заключительной части сказано, что в настоящее время ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты.

Ранее фотографии и подробности с места событий разместили региональные Telegram-каналы. Очевидцы рассказывали, что "у домов в поселке чуть крыши не послетали".

В пресс-службе областного Департамента полиции тогда пояснили, что идут проверочные мероприятия.