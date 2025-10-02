Зачем над дорогами у границы с Россией запустили беспилотники

В приграничной зоне Костанайской области над трассами летают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает Zakon.kz.

В полиции региона 2 октября 2025 года пояснили, что Карабалыкский район, граничащий с Российской Федерацией, ежедневно принимает сотни автомобилей, в том числе грузовых фур, следующих по оживленной трассе КАZ-03 Костанай – Аулиеколь – Сурган. И для полиции главная задача здесь – обеспечение безопасности движения.

По словам заместителя начальника районного отдела полиции Азара Нуралинова, одна из самых опасных ошибок водителей – выезд на встречную полосу, часто приводящий к трагическим последствиям.

Для усиления контроля сотрудники полиции начали активно использовать беспилотники. Например, недалеко от поста "Рубеж" дрон зафиксировал, как водитель внедорожника пошел на обгон фуры, проигнорировав дорожный знак и разметку. Нарушителя оперативно остановили патрульные, а суд лишил его водительских прав на полгода.

"За последний месяц мы провели семь вылетов дронов и пресекли три подобных нарушения", – отметил Нуралинов.

22 сентября 2025 года в СМИ появилась информация о задержании российскими таможенными органами БПЛА при ввозе из Казахстана. В КГД РК заявили о некорректности данных и изложили свою версию.