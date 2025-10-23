#АЭС в Казахстане
Происшествия

Зверское избиение школьниц сняли на видео в Жанаозене и слили в Сеть

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 17:21 Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео избиения школьниц, которое шокировало казахстанцев. Выяснилось, что это произошло в Мангистауской области. Подробностями поделились в департаменте полиции (ДП) и управлении образования (УО) региона, сообщает Zakon.kz.

Ролик в Instagram сегодня, 23 октября 2025 года, опубликовал гражданский активист из Атырау Нурлан Жунасов. На кадрах две школьницы зверски избивают сверстниц. Активист уточнил, что видео получил по WhatsApp и призвал главу МВД РК разобраться, где и кто пострадал.

Фото: Instagram/nurlan_zhunasov

Комментаторы от увиденного были шокированы. Они призвали наказать всех причастных к избиению школьниц:

  • "Всех наказать!"
  • "Боже что происходит с молодежью?!"
  • "Почему их не накажут вместе с родителями?"
  • "В колонию! Особенно эту Даригу, которая чуть не задушила девчонку".
  • "Судить строго не смотря на возраст, что за воспитание, крутые да. Посмотрим какие вы крутые! Родителей тоже привлечь требуем!"
  • "Нужно родителей сполна оштрафовать, а их посадить в тюрьму, несмотря на возраст! Какая жестокость! Что это за воспитание?! Эти девушки опасны для общества! Язык не поворачивается назвать ее девочкой!"

В областной полиции нам рассказали, что участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями.

"Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению своих детей. Также направлен материал в комиссию по делам несовершеннолетних. Подростки поставлены на профилактический учет".Пресс-служба ДП Мангистауской области

А управлением образования региона создана специальная комиссия.

"Инцидент произошел вне учебного времени. В настоящее время Жанаозенским городским управлением полиции возбуждено административное дело. В соответствии со ст. 127 КоАП РК родители учащихся привлечены к административной ответственности. Кроме того, данный вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Жанаозен. В связи с этим к ответственным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания. Ситуация находится на особом контроле управления образования Мангистауской области".Пресс-служба УО Мангистауской области

13 октября 2025 года стало известно, что 18-летнего парня жестоко избили несколько мужчин в Алматы. Подробнее об этом инциденте – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
