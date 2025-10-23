Зверское избиение школьниц сняли на видео в Жанаозене и слили в Сеть

В социальных сетях появилось видео избиения школьниц, которое шокировало казахстанцев. Выяснилось, что это произошло в Мангистауской области. Подробностями поделились в департаменте полиции (ДП) и управлении образования (УО) региона, сообщает Zakon.kz.

Ролик в Instagram сегодня, 23 октября 2025 года, опубликовал гражданский активист из Атырау Нурлан Жунасов. На кадрах две школьницы зверски избивают сверстниц. Активист уточнил, что видео получил по WhatsApp и призвал главу МВД РК разобраться, где и кто пострадал.

Фото: Instagram/nurlan_zhunasov

Комментаторы от увиденного были шокированы. Они призвали наказать всех причастных к избиению школьниц:

"Всех наказать!"

"Боже что происходит с молодежью?!"

"Почему их не накажут вместе с родителями?"

"В колонию! Особенно эту Даригу, которая чуть не задушила девчонку".

"Судить строго не смотря на возраст, что за воспитание, крутые да. Посмотрим какие вы крутые! Родителей тоже привлечь требуем!"

"Нужно родителей сполна оштрафовать, а их посадить в тюрьму, несмотря на возраст! Какая жестокость! Что это за воспитание?! Эти девушки опасны для общества! Язык не поворачивается назвать ее девочкой!"

В областной полиции нам рассказали, что участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями.

"Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению своих детей. Также направлен материал в комиссию по делам несовершеннолетних. Подростки поставлены на профилактический учет". Пресс-служба ДП Мангистауской области

А управлением образования региона создана специальная комиссия.

"Инцидент произошел вне учебного времени. В настоящее время Жанаозенским городским управлением полиции возбуждено административное дело. В соответствии со ст. 127 КоАП РК родители учащихся привлечены к административной ответственности. Кроме того, данный вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Жанаозен. В связи с этим к ответственным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания. Ситуация находится на особом контроле управления образования Мангистауской области". Пресс-служба УО Мангистауской области

