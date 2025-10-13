#АЭС в Казахстане
Происшествия

18-летнего парня жестоко избили несколько мужчин в Алматы

драка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 20:41 Фото: Zakon.kz
В Алматы в ночь с 11 на 12 октября у кафе "Шашлыкоф" в Алмалинском районе произошла серьезная потасовка. В соцсетях распространилось видео, как группа мужчин избила 18-летнего парня, сообщает Zakon.kz.

По словам матери пострадавшего, молодого человека били по голове, сломали нос и повредили губы. Она говорит, что после первого удара он потерял сознание, однако избиение продолжилось.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции города. Выяснилось, что по факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

"В результате проведенных оперативных мероприятий все участники инцидента установлены и задержаны. В отношении них проводится комплекс следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств и степени вины каждого из участников". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

В полиции также подчеркнули, что все виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом: действия каждого участника получат принципиальную правовую оценку.

Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента.

Ранее сообщалось, что в Астане конфликт школьников из-за сверстницы обернулся дракой и судом.

