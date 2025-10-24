Бродячие собаки загрызли скот на западе Казахстана: чиновники ссылаются на волков

80 овец загрызли бродячие собаки в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Одичавшая свора напала на животных прямо в загоне, передает Astana TV. Но и там собаки настигли животных. Речь идет об убытках в 4-4,5 млн тенге.

"Мы находимся в очень сложной ситуации. У меня есть кредит, и у супруги есть кредит. Закон нас не защищает. Теперь мы просим помощи у правительства", – заявил фермер Серик Есказиев.

В областном управлении ветеринарии не уверены, от чего именно погибли овцы. Чиновники полагают, что это могли быть волки или другие хищники. Но опасности для сельчан нет, считают в ведомстве.

"На сегодня павший скот снят с учета, трупы животных вывезены на скотомогильники и уничтожены. Сейчас опасности для сельчан нет", – прокомментировал руководитель отдела Управления ветеринарии Западно-Казахстанской области Балдай Сапаргали.

