#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.11
623.51
6.61
Происшествия

Бродячие собаки загрызли скот на западе Казахстана: чиновники ссылаются на волков

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 07:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
80 овец загрызли бродячие собаки в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Одичавшая свора напала на животных прямо в загоне, передает Astana TV. Но и там собаки настигли животных. Речь идет об убытках в 4-4,5 млн тенге.

"Мы находимся в очень сложной ситуации. У меня есть кредит, и у супруги есть кредит. Закон нас не защищает. Теперь мы просим помощи у правительства", – заявил фермер Серик Есказиев.

В областном управлении ветеринарии не уверены, от чего именно погибли овцы. Чиновники полагают, что это могли быть волки или другие хищники. Но опасности для сельчан нет, считают в ведомстве.

"На сегодня павший скот снят с учета, трупы животных вывезены на скотомогильники и уничтожены. Сейчас опасности для сельчан нет", – прокомментировал руководитель отдела Управления ветеринарии Западно-Казахстанской области Балдай Сапаргали.

В Жамбылской области пенсионер, помимо выращивания цитрусовых, содержит 70 лошадей и 50 кроликов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Бродячие собаки нападают на скот и домашнюю птицу в ВКО
05:52, 20 октября 2023
Бродячие собаки нападают на скот и домашнюю птицу в ВКО
В селах ЗКО бродячие собаки нападают на скот
23:40, 18 июля 2023
В селах ЗКО бродячие собаки нападают на скот
Бродячие собаки атакуют скот в ЗКО
21:10, 02 ноября 2023
Бродячие собаки атакуют скот в ЗКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: