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Бродячие собаки нападают на скот и домашнюю птицу в ВКО

Бродячие собаки нападают на скот и домашнюю птицу в ВКО Фото: pixabay
В Шемонаихинском районе ВКО бродячие собаки загрызли баранов и два десятка кур, сообщает Zakon.kz.

Нападения бездомных собак на подворья участились в Восточно-Казахстанской области. За последние дни произошло два случая, когда животные загрызли домашний скот и птицу, передает YK-news.

Как рассказали в полиции района, 17 октября с заявлением на нападение бродячих псов обратился сельчанин. Мужчина рассказал, что дикие собаки загрызли девять баранов на его подворье. Еще один случай, говорят в полиции, был несколькими днями ранее, когда собаки загрызли около 20 голов кур.

"Для принятия соответствующих мер материалы передаются в ветеринарную инспекцию, которая отвечает за отлов бездомных животных", – сообщили в районном отделе полиции.

Ранее стало известно, что в Шымкенте бродячие собаки раскопали 40 могил на городском кладбище в поисках пропитания.

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