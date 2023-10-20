Бродячие собаки нападают на скот и домашнюю птицу в ВКО

В Шемонаихинском районе ВКО бродячие собаки загрызли баранов и два десятка кур, сообщает Zakon.kz.

Нападения бездомных собак на подворья участились в Восточно-Казахстанской области. За последние дни произошло два случая, когда животные загрызли домашний скот и птицу, передает YK-news.

Как рассказали в полиции района, 17 октября с заявлением на нападение бродячих псов обратился сельчанин. Мужчина рассказал, что дикие собаки загрызли девять баранов на его подворье. Еще один случай, говорят в полиции, был несколькими днями ранее, когда собаки загрызли около 20 голов кур.

"Для принятия соответствующих мер материалы передаются в ветеринарную инспекцию, которая отвечает за отлов бездомных животных", – сообщили в районном отделе полиции.

Ранее стало известно, что в Шымкенте бродячие собаки раскопали 40 могил на городском кладбище в поисках пропитания.