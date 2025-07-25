Бабушку удалось спасти полицейским Усть-Каменогорска

Лейтенанты полиции Ерлык Мукашев и Еламан Тохтарханов спасли пожилую женщину из задымленной квартиры в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Соседи услышали крики о помощи и сразу сообщили в полицию. Для оказания помощи к многоэтажке прибыли участковые полицейские Мукашев и Тохтарханов.

"Сначала они попытались пробраться в квартиру через балкон, но соседей, проживающих рядом, не оказалось дома. Счет шел на минуты, поэтому участковый принял решение выломать входную дверь. После вскрытия квартиры из нее повалил густой дым. Зайдя внутрь, стражи порядка обнаружили пожилую женщину и вывели ее в безопасное место", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Отмечается, что до прибытия скорой помощи стражи порядка оказали пострадавшей первую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что полицейских ВКО наградили за спасение женщины и ребенка.