#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
544.87
639.02
6.88
Происшествия

Бабушку удалось спасти полицейским Усть-Каменогорска

полицейские спасли бабушку в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 20:32 Фото: пресс-служба ДП ВКО
Лейтенанты полиции Ерлык Мукашев и Еламан Тохтарханов спасли пожилую женщину из задымленной квартиры в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Соседи услышали крики о помощи и сразу сообщили в полицию. Для оказания помощи к многоэтажке прибыли участковые полицейские Мукашев и Тохтарханов.

"Сначала они попытались пробраться в квартиру через балкон, но соседей, проживающих рядом, не оказалось дома. Счет шел на минуты, поэтому участковый принял решение выломать входную дверь. После вскрытия квартиры из нее повалил густой дым. Зайдя внутрь, стражи порядка обнаружили пожилую женщину и вывели ее в безопасное место", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Отмечается, что до прибытия скорой помощи стражи порядка оказали пострадавшей первую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что полицейских ВКО наградили за спасение женщины и ребенка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пожар в горах Алматы: стали известны новые подробности
Происшествия
21:25, Сегодня
Пожар в горах Алматы: стали известны новые подробности
На склоне горы в Алматы полыхнул пожар
Происшествия
21:08, Сегодня
На склоне горы в Алматы полыхнул пожар
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: