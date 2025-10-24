Туристка из Китая высказалась о полицейских из Атырауской области

Во время патрулирования полицейские на 688-м километре автодороги республиканского значения Актобе – Атырау – Астрахань помогли туристке из Китая, которая попала в сложную ситуацию на дороге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, старший государственный автоинспектор группы дорожной и технической инспекции Исатайского районного отдела полиции Ербол Изимберген заметил автомобиль, остановившийся на обочине. Выяснилось, что транспортное средство, которым управляла гражданка Китайской Народной Республики, остановилось из-за того, что закончилось топливо.

"Не оставшись равнодушным, полицейский доставил женщину на ближайшую автозаправочную станцию, помог приобрести бензин и сопроводил обратно к автомобилю, обеспечив ее безопасное возвращение на трассу", – говорится в сообщении.

Иностранная туристка поблагодарила сотрудника полиции за проявленную отзывчивость и профессионализм, подчеркнув, что подобные поступки создают позитивный образ казахстанской полиции и оставляют приятные впечатления о гостеприимстве нашей страны.





"Спасибо за помощь, спасибо большое казахстанской полиции", – ответила туристка при помощи онлайн-переводчика.

Ранее казахстанские полицейские помогли попавшим в беду туристам из Малайзии.