13-летний школьник из Актобе опрокинулся на автомобиле и погиб

В Актобе подросток взял машину отца без разрешения и погиб в ДТП, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что 27 октября 2025 года в жилом массиве Бауырластар 13-летний школьник выехал на автомобиле своего отца и не справился с управлением, опрокинувшись в кювет. Мальчика с травмами доставили в больницу, где он скончался.

В Департаменте полиции Актюбинской области отметили, что по факту дорожно-транспортного происшествия началось досудебное расследование. Также стражи порядка призывают родителей не допускать управления транспортными средствами несовершеннолетними лицами.

В Актюбинской области после дорожной аварии, унесшей жизни 12 человек, приостановили пассажирские перевозки по маршруту село Темирбека Жургенова – Актобе.