Общество

После страшного ДТП в Актюбинской области приостановили пассажирские перевозки

Междугородние автобусы, междугородный автобус, межгород, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 04:40 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области после дорожной аварии, унесшей жизни 12 человек, приостановили пассажирские перевозки по маршруту село Темирбека Жургенова – Актобе, сообщает Zakon.kz.

По данным "Седьмого канала", сейчас жители района ездят в областной центр и обратно на частных машинах, либо на такси. Жители региона стали просить власти обратить внимание на плохое состояние дорог в районе, где произошла авария.

Известно, что капитальный ремонт трассы продлится до 2028 года.

"Дорога нуждается давно в реконструкции, расширении, который в принципе проект уже запущен. С города до села Улгайсын 1025 километр на сегодняшний день, между городом Актобе и Хромтау уже строительно-монтажные работы начаты, уже части от где реконструкция идет до нашего района, до Белкопы, до Карабутака, до Улгайсын, там сейчас будет определятся подрядчик. Уполномоченный орган – Министерство транспорта в лице "Казавтожол", – рассказал аким Айтекебийского района Даулетияр Тугузбаев.

Что касается шестерых выживших в этом ДТП, то четверо из них уже переведены из реанимации в отделения. Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии в коме. Это 16-летний подросток, а также 51-летний мужчина. Последнего доставили самолетом МЧС "Казавиаспас" в Астану 29 октября.

Воздушное судно было полностью переоборудовано под санитарные нужды, оснащено современным медицинским модулем, системой мониторинга жизненных показателей и всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи в полете.

"Рейс прошел успешно", – говорится в репортаже.

Перед Днем Республики из-за данного ДТП в Актобе отменили концерт и фейерверк.

Ошибка в тексте: