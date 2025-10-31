В Бурабае задержана 18-летняя "закладчица" с десятками свертков мефедрона
Фото: Polisia.kz.
Жительница Астаны была задержана полицейскими в ходе оперативно-профилактических мероприятий "Правопорядок" и "Қарасора – 2025". При обыске у нее в кармане куртки нашли и изъяли 11 свертков с психотропными веществами, сообщает Zakon.kz.
В ходе допроса выяснилось, что задержанная хранила наркотики в тайнике на территории леса.
"Сразу же была организована выездная следственно-оперативная группа, которая в лесном массиве вдоль объездной трассы Щучинск – Кокшетау обнаружила и изъяла 55 свертков с аналогичным веществом. Общий вес изъятых наркотиков составил 64,33 г", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.
Согласно данным полиции, с начала года стражи порядка задержали 32 закладчика, из незаконного оборота им удалось изъять более 10 кг психотропных веществ.
Ранее сообщалось, что в Алматы будут судить представителей силового блока и других фигурантов за участие в схеме контрабанды наркотиков из США в особо крупном размере.
