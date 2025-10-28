В Алматы раскрыта масштабная контрабанда: арестованы силовики и имущество на миллионы

В Алматы будут судить представителей силового блока и других фигурантов за участие в схеме контрабанды наркотиков из США в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре города 28 октября 2025 года рассказали, что, по версии следствия, мужчина, отбывающий наказание в пенитенциарном учреждении, организовал канал поставки из США в Алматы посылок с наркотиками – марихуаной и экстрактом каннабиса.

"В преступную деятельность вовлечены организатор, кураторы, покровители, дропперы, закладчики и расфасовщики. В результате оперативных мероприятий на таможенном посту "Жетісу" изъяты 25 посылок с марихуаной и экстрактом каннабиса, вес изъятого составил 43 кг. Они признаны вещественными доказательствами по делу. Комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, а также результаты судебных экспертиз подтвердили противоправную деятельность фигурантов", – сказано в сообщении.

Всего задержали 20 подозреваемых, в том числе двоих сотрудников органов национальной безопасности и троих сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (КУИС МВД) РК, которые оказывали покровительство деятельности преступной группы.

"Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за контрабанду и сбыт наркотических средств, а также за должностные преступления. Полученный от незаконной деятельности доход подозреваемые легализовали путем приобретения недвижимости, земельных участков и автотранспортных средств. С санкции суда наложен арест на пять квартир, три строения, 10 земельных участков и 44 автотранспортных средства", – отметили в надзорном органе.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

