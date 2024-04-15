Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Операция спецназа в одном из ночных клубов Астаны попала на видео

Операция спецназа в одном из ночных клубов Астаны попала на видео , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 00:19 Фото: pixabay
Полицейские задержали наркосбытчика в ночном клубе Астаны. В кармане его брюк обнаружили и изъяли четыре полиэтиленовых свертка с наркотическим веществом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 15 апреля столичный Департамент полиции, установлено, что 31-летний мужчина занимался реализацией синтетического наркотика.

"Далее, в ходе обыска места жительства наркодилера были обнаружены необходимые материалы для фасовки и упаковки наркотиков, а также синтетическое средство "Мефедрон", весом 3,7 грамма", – говорится в сообщении.


Отмечается, что за сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Данное преступление наказывается лишением свободы от 6 до 12 лет, с конфискацией имущества. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности подвел итоги по борьбе с наркобизнесом за первый квартал 2024 года. В ведомстве уточнили, что с начала года проведено более 50 спецопераций. 

Читайте также

Штраф в размере 11 млн тенге грозит студентке за срыв тюльпанов
Штраф в размере 11 млн тенге грозит студентке за срыв краснокнижных тюльпанов
Тонущего в реке мужчину спасли полицейские Туркестанской области
Тонущего в реке мужчину спасли полицейские в Туркестанской области
Талые воды затопили важные автомагистрали в трех областях Казахстана
Талые воды затопили важные автомагистрали в трех областях Казахстана
Диана Абдуллаева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
паводки, Актюбинская область
Казгидромет: В трех областях есть риск второй волны паводков
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
паводки
Максимальный пик паводка зафиксировали в Оренбурге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: