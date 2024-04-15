Операция спецназа в одном из ночных клубов Астаны попала на видео

Полицейские задержали наркосбытчика в ночном клубе Астаны. В кармане его брюк обнаружили и изъяли четыре полиэтиленовых свертка с наркотическим веществом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 15 апреля столичный Департамент полиции, установлено, что 31-летний мужчина занимался реализацией синтетического наркотика.

"Далее, в ходе обыска места жительства наркодилера были обнаружены необходимые материалы для фасовки и упаковки наркотиков, а также синтетическое средство "Мефедрон", весом 3,7 грамма", – говорится в сообщении.





Отмечается, что за сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Данное преступление наказывается лишением свободы от 6 до 12 лет, с конфискацией имущества. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности подвел итоги по борьбе с наркобизнесом за первый квартал 2024 года. В ведомстве уточнили, что с начала года проведено более 50 спецопераций.