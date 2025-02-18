Крупная авария с участием трех автомобилей произошла в Алматы
Как рассказали очевидцы, автомобиль марки Toyota Camry двигался по улице Розыбакиева в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
На пересечение с улицей Бабаева водитель пошел на разворот.
Фото: Zakon.kz
В этот момент по улице Розыбакиева в северном направлении двигался автомобиль марки Chevrolet Onix.
Фото: Zakon.kz
Разворачиваясь, Toyota не пропустила Chevrolet. В итоге Chevrolet на полном ходу влетел в Camry, развернув ее. Тем временем сам автомобиль вылетает в сторону парковки.
Фото: Zakon.kz
В итоге он ударил припаркованный Hyundai Elantra.
Затем Chevrolet перепрыгнул бордюр, проехал по тротуару, врезался в бутик и разнес витрину цветочного магазина. По счастливой случайности на пути автомобиля никого не было.
В ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля марки Chevrolet.
Фото: Zakon.kz
Очевидцы утверждают, что из машины доносился стойкий запах алкоголя. Между тем, в какой-то момент люди предположили, что водитель Chevrolet мертв. Однако вовремя приехавшие медики привели его в чувства. Мужчина госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в Алматы внедорожник въехал в крыльцо частного дома.