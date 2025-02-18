#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.89
520.89
5.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.89
520.89
5.47
Происшествия

Крупная авария с участием трех автомобилей произошла в Алматы

Крупная авария с участием трех автомобилей произошла в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 00:36 Фото: Zakon.kz
18 февраля в Алматы на пересечении улиц Розыбакиева и Бабаева столкнулись три автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, автомобиль марки Toyota Camry двигался по улице Розыбакиева в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

На пересечение с улицей Бабаева водитель пошел на разворот.

Фото: Zakon.kz

В этот момент по улице Розыбакиева в северном направлении двигался автомобиль марки Chevrolet Onix.

Фото: Zakon.kz

Разворачиваясь, Toyota не пропустила Chevrolet. В итоге Chevrolet на полном ходу влетел в Camry, развернув ее. Тем временем сам автомобиль вылетает в сторону парковки.

Фото: Zakon.kz

В итоге он ударил припаркованный Hyundai Elantra.

Затем Chevrolet перепрыгнул бордюр, проехал по тротуару, врезался в бутик и разнес витрину цветочного магазина. По счастливой случайности на пути автомобиля никого не было.

В ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля марки Chevrolet.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы утверждают, что из машины доносился стойкий запах алкоголя. Между тем, в какой-то момент люди предположили, что водитель Chevrolet мертв. Однако вовремя приехавшие медики привели его в чувства. Мужчина госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Алматы внедорожник въехал в крыльцо частного дома.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Уголовное дело и миллионные долги: карагандинку осудили вместо сестры
Происшествия
01:54, 19 февраля 2025
Уголовное дело и миллионные долги: карагандинку осудили вместо сестры
Еще одна массовая авария произошла в Алматы
Происшествия
01:29, 19 февраля 2025
Еще одна массовая авария произошла в Алматы
Дерзкую квартирную кражу раскрыли в Караганде
Происшествия
22:44, 18 февраля 2025
Дерзкую квартирную кражу раскрыли в Караганде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: