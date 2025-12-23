Пошел пить чай – вернулся к ДТП: в Алматы столкнулись три автомобиля

Авария произошла в Алматы на пересечении улиц Розыбакиева и Тимирязева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель автомобиля Hyundai Elantra, он припарковался вдоль магазинов по улице Розыбакиева и ушел пить чай.

Фото: Zakon.kz

Буквально через пять минут в кафе зашел сотрудник полиции, который сообщил о ДТП.

Фото: Zakon.kz

Водитель вышел на улицу и увидел, что его автомобиль врезался в Geely Emgrand.

Фото: Zakon.kz

Позже выяснилось, что автомобиль Hyundai Bayon двигался по Розыбакиева в южном направлении. По невыясненным обстоятельствам, на скорости он врезался в припаркованный Hyundai Elantra.

Фото: Zakon.kz

По инерции Hyundai Elantra отбросило на впереди стоящий Geely Emgrand.

Фото: Zakon.kz

В это время Hyundai Bayon от удара перевернулся на крышу.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы подбежали к водителю и перевернули автомобиль, поставив его обратно на колеса.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Bayon, его госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

На месте аварии сотрудники полиции выясняют все подробности инцидента.

