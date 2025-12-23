#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Происшествия

Пошел пить чай – вернулся к ДТП: в Алматы столкнулись три автомобиля

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 01:27 Фото: Zakon.kz
Авария произошла в Алматы на пересечении улиц Розыбакиева и Тимирязева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель автомобиля Hyundai Elantra, он припарковался вдоль магазинов по улице Розыбакиева и ушел пить чай.

Фото: Zakon.kz

Буквально через пять минут в кафе зашел сотрудник полиции, который сообщил о ДТП.

Фото: Zakon.kz

Водитель вышел на улицу и увидел, что его автомобиль врезался в Geely Emgrand.

Фото: Zakon.kz

Позже выяснилось, что автомобиль Hyundai Bayon двигался по Розыбакиева в южном направлении. По невыясненным обстоятельствам, на скорости он врезался в припаркованный Hyundai Elantra.

Фото: Zakon.kz

По инерции Hyundai Elantra отбросило на впереди стоящий Geely Emgrand.

Фото: Zakon.kz

В это время Hyundai Bayon от удара перевернулся на крышу.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы подбежали к водителю и перевернули автомобиль, поставив его обратно на колеса.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Bayon, его госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

На месте аварии сотрудники полиции выясняют все подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что водитель наехал на главную новогоднюю елку в Туркестанской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Проспект Аль-Фараби в хаосе: массовая авария произошла в Алматы
00:21, 01 ноября 2025
Проспект Аль-Фараби в хаосе: массовая авария произошла в Алматы
В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на ул. Розыбакиева
23:03, 20 октября 2024
В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на ул. Розыбакиева
Три автомобиля столкнулись в Алматы
03:13, 11 сентября 2024
Три автомобиля столкнулись в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: