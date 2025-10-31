Проспект Аль-Фараби в хаосе: массовая авария произошла в Алматы
Как рассказали очевидцы, спорткар BMW и Toyota Camry ехали по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
После поворота на улицу Розыбакиева они столкнулись.
Фото: Zakon.kz
В результате автомобиль BMW выехал на разделительную аллею, снес несколько деревьев и вылетел на полосу встречного движения, где жестко столкнулся с Hyundai Sonata.
Фото: Zakon.kz
Toyota Camry тоже оказалась на встречной полосе.
Фото: Zakon.kz
Кроме того, во время аварии осколками зацепило еще четыре автомобиля – Toyota Corolla, Kia Picanto, Hyundai Accent и Hongqi E-QM5.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что Hyundai Accent буквально прошило дерево.
Фото: Zakon.kz
Известно, что в аварии пострадали водители BMW, Toyota Camry и Hyundai Sonata. Все были госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
В итоге движение на проспекте Аль-Фараби буквально встало, из-за чего образовалась огромная пробка.
Ранее сообщалось, что в Алматы на пересечении улиц Татибекова и Каратальская столкнулись два автомобиля Lexus. Во время аварии пострадали четыре человека.