Агрессия ради охвата и лайков: полиция РК задержала участника любительских боев

При мониторинге социальных сетей полиция заинтересовалась роликом, в котором мужчина – участник реалити-проекта и любительских боев – демонстрировал агрессию, физическое давление и нецензурную брань, создавая образ "сильного и дерзкого", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МВД РК, правонарушителя быстро нашли и доставили в полицию. Уже после задержания он заявил, что ролик был постановочным, снятым ради охвата и "лайков". То, что в Сети подавалось как "крутое" поведение, оказалось обычной попыткой привлечь внимание.

В итоге за мелкое хулиганство его арестовали на 15 суток.

"Полиция подчеркивает: агрессия, хамство и псевдосила – не норма и не повод для лайков. Особенно недопустимо подобное со стороны спортсменов, которые своей дисциплиной должны формировать правильный пример для молодых людей. Такие "постановочные шоу" с агрессией и оскорблениями нарушают общественный порядок и искажают ценности подростков и молодежи". Пресс-служба МВД РК

В полиции также добавили, что продолжат жестко пресекать попытки набрать популярность через агрессию, жестокость и нецензурное поведение в интернете. Все подобные факты будут выявляться и рассматриваться в рамках закона.

Ранее депутат потребовал наказать блогеров-пранкеров, которые пугают людей и наносят ущерб имиджу Казахстана.