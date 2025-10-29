#АЭС в Казахстане
Общество

Пугают людей и наносят ущерб имиджу Казахстана: депутат требует наказать блогеров-пранкеров

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 13:04 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании палаты 29 октября 2025 года заявил, что нужно жестко наказывать блогеров, которые проводит различные розыгрыши, нарушая общественный порядок, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутата возмущает волна розыгрышей, которая охватила страну. В своем запросе в адрес Министерства внутренних дел (МВД) и Министерства культуры и информации (МКИ) РК он попросил взять ситуацию под контроль.

"Сейчас стало много так называемых пранкеров. Они в общественных местах проводят различные розыгрыши, пугают людей и выходят за рамки шутки. И все это размещают в соцсетях. Например, в Астане блогер, разместив в лифте фиктивный труп, напугал многих жителей дома. Еще один пример – житель Астаны забежал в лифт с макетом пистолета и напугал тех, кто там был. А в Алматы блогеры бросают под ноги уборщиков мусор и снимают видео. Это они называют пранком, но это то, что не подается ни пониманию, ни объяснению", – сетует Нартай Сарсенгалиев.

Их примеру, по его словам, следуют дети, не понимая зачастую, что они делают.

"Еще один вид таких жестоких розыгрышей, когда дети звонят родителям и говорят, что в дом пробрался посторонний человек. Они спрашивают, что им делать. При этом изображение они составляют с помощью искусственного интеллекта. Напуганные родители звонят в полицию, бросив все дела, бегут домой. А там дети говорят, что это был розыгрыш. Но понимают ли они, что из-за их поступка полиция может в это время не успеть к тем, кто реально нуждается в помощи?" – задался вопросом мажилисмен.

Некоторые блогеры, по словам Нартая Сарсенгалиева, идут дальше и иногда своими поступками бросают тень на имидж Казахстана.

"Одна наша блогер сняла видео о том, что якобы совершает кражу в Китае. Это вызвало большой резонанс. В итоге ее вызвали в полицию и провели разъяснительную работу. Но поняла ли она? Ведь именно она спустя небольшое время в метро Ташкента трогала парней за руки. Эти блогеры не понимают, что такие игры могут привести к тяжелым последствиям. Надо жестко их наказывать, так как это вмешательство в личную жизнь и нарушение общественного порядка", – резюмировал депутат.

18 октября 2025 года мы писали, что казахстанская блогерша Аружан Айбекова шокировала жителей Узбекистана. Она опубликовала видео, где в вагоне ташкентского метро неожиданно прикасается к незнакомым пассажирам – берет их за руку или дотрагивается до бедра. Смысл "социального эксперимента" она не пояснила, но реакция пользователей в узбекском сегменте соцсетей оказалась однозначной – возмущение и осуждение.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 13:04
Вытаскивала телефоны и хватала мужчин за руки в КНР: полиция предупредила казахстанку

А 23 октября стало известно, что Аружан Айбекову, снявшую скандальные видео в метро Узбекистана, доставили в полицию Алматы. Материалы по ее делу были направлены в суд для принятия решения.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
