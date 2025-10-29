Пугают людей и наносят ущерб имиджу Казахстана: депутат требует наказать блогеров-пранкеров
Депутата возмущает волна розыгрышей, которая охватила страну. В своем запросе в адрес Министерства внутренних дел (МВД) и Министерства культуры и информации (МКИ) РК он попросил взять ситуацию под контроль.
"Сейчас стало много так называемых пранкеров. Они в общественных местах проводят различные розыгрыши, пугают людей и выходят за рамки шутки. И все это размещают в соцсетях. Например, в Астане блогер, разместив в лифте фиктивный труп, напугал многих жителей дома. Еще один пример – житель Астаны забежал в лифт с макетом пистолета и напугал тех, кто там был. А в Алматы блогеры бросают под ноги уборщиков мусор и снимают видео. Это они называют пранком, но это то, что не подается ни пониманию, ни объяснению", – сетует Нартай Сарсенгалиев.
Их примеру, по его словам, следуют дети, не понимая зачастую, что они делают.
"Еще один вид таких жестоких розыгрышей, когда дети звонят родителям и говорят, что в дом пробрался посторонний человек. Они спрашивают, что им делать. При этом изображение они составляют с помощью искусственного интеллекта. Напуганные родители звонят в полицию, бросив все дела, бегут домой. А там дети говорят, что это был розыгрыш. Но понимают ли они, что из-за их поступка полиция может в это время не успеть к тем, кто реально нуждается в помощи?" – задался вопросом мажилисмен.
Некоторые блогеры, по словам Нартая Сарсенгалиева, идут дальше и иногда своими поступками бросают тень на имидж Казахстана.
"Одна наша блогер сняла видео о том, что якобы совершает кражу в Китае. Это вызвало большой резонанс. В итоге ее вызвали в полицию и провели разъяснительную работу. Но поняла ли она? Ведь именно она спустя небольшое время в метро Ташкента трогала парней за руки. Эти блогеры не понимают, что такие игры могут привести к тяжелым последствиям. Надо жестко их наказывать, так как это вмешательство в личную жизнь и нарушение общественного порядка", – резюмировал депутат.
18 октября 2025 года мы писали, что казахстанская блогерша Аружан Айбекова шокировала жителей Узбекистана. Она опубликовала видео, где в вагоне ташкентского метро неожиданно прикасается к незнакомым пассажирам – берет их за руку или дотрагивается до бедра. Смысл "социального эксперимента" она не пояснила, но реакция пользователей в узбекском сегменте соцсетей оказалась однозначной – возмущение и осуждение.
А 23 октября стало известно, что Аружан Айбекову, снявшую скандальные видео в метро Узбекистана, доставили в полицию Алматы. Материалы по ее делу были направлены в суд для принятия решения.