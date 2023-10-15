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Законодательство РК

Карагандинца задержали за призыв убивать русских в Казахстане

задержание Фото: скриншот видео
В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видео, на котором мужчина призывает убивать русских, сообщает Zakon.kz.
"Если я призываю убивать русских в Казахстане, меня не садят, как думаешь – почему?" – заявил мужчина во время прямого эфира в соцсети.

По факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 174 УК РК.

Полицейские задержали 32-летнего подозреваемого. В данное время он находится в изоляторе временного содержания.

Назначены необходимые экспертизы.

"Департамент полиции напоминает, что за умышленные действия, направленные на разжигание межнациональной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства граждан, – наказываются лишением свободы на срок от 2 до 7 лет", – сообщил начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов.

Ранее сообщалось, что лидера незарегистрированного движения "Атажурт" Серикжана Бияша, арестованного за разжигание межнациональной розни, освободили из-под стражи.

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