Вертолет экстренно доставил детей в больницу после ДТП в Акмолинской области

Пилоты "Казавиаспас" МЧС РК совместно с врачами санитарной авиации пришли на помощь двум детям, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в МЧС, помощь потребовалась детям 2023 и 2016 годов рождения после того, как они попали в ДТП в Атбасарском районе Акмолинской области. Пострадавших ребятишек доставили в медицинское учреждение Кокшетау.

"Слаженные действия пилотов и медиков позволили оперативно и безопасно доставить пациентов до места назначения. Вертолеты МЧС всегда находятся в готовности для оказания экстренной медицинской помощи, особенно в условиях удаленности населенных пунктов", – подчеркнули в МЧС.

