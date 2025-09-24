#АЭС в Казахстане
Происшествия

Вертолет экстренно доставил детей в больницу после ДТП в Акмолинской области

Вертолет МЧС , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 18:16 Фото: МЧС РК
Пилоты "Казавиаспас" МЧС РК совместно с врачами санитарной авиации пришли на помощь двум детям, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в МЧС, помощь потребовалась детям 2023 и 2016 годов рождения после того, как они попали в ДТП в Атбасарском районе Акмолинской области. Пострадавших ребятишек доставили в медицинское учреждение Кокшетау.

"Слаженные действия пилотов и медиков позволили оперативно и безопасно доставить пациентов до места назначения. Вертолеты МЧС всегда находятся в готовности для оказания экстренной медицинской помощи, особенно в условиях удаленности населенных пунктов", – подчеркнули в МЧС.

Ранее в Караганде спасатели пришли на помощь маленькой жизни, оказавшейся в опасности. Хозяйка частного дома услышала слабое, жалобное мяуканье, доносившееся с крыши. Женщина попыталась самостоятельно найти источник звука, но безуспешно – тогда она вызвала службу спасения.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
