После ночного землетрясения в Узбекистане люди боятся заходить домой и спят на улице

Ночью 3 ноября в Узбекистане произошло ощутимое землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал Oblako.uz, в некоторых домах Узбекистана от землетрясения треснули стены.

"Многие жители до сих пор остаются на улице, опасаясь повторных толчков", – говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала "Дайджест UZ, в Термезе после ощутимых подземных толчков магнитудой более 5 баллов жители массово выбежали на улицы. Разрушений и пострадавших нет, но многие до сих пор остаются во дворах и на открытых площадках из-за боязни афтершоков.

По сведениям Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, силу в 5 баллов ощутили жители Сурхандарьи. В столице Узбекистана ощутимость толчков составила 2-3 балла.

Фото: google

В Казахстане сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 3 ноября 2025 года в 01:29 также зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 1079 км. на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.

Расчетная интенсивность составила:

город Шымкент 2 балла;

Туркестанская область Мактааральский район поселок Мырзакент 2 балла;

Туркестанская область город Жетысай 2 балла;

Туркестанская область город Шардара 2 балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", – говорится в сообщении МЧС Казахстана.

