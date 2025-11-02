#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Происшествия

После ночного землетрясения в Узбекистане люди боятся заходить домой и спят на улице

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 04:35 Фото: Zakon.kz
Ночью 3 ноября в Узбекистане произошло ощутимое землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал Oblako.uz, в некоторых домах Узбекистана от землетрясения треснули стены.

"Многие жители до сих пор остаются на улице, опасаясь повторных толчков", – говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала "Дайджест UZ, в Термезе после ощутимых подземных толчков магнитудой более 5 баллов жители массово выбежали на улицы. Разрушений и пострадавших нет, но многие до сих пор остаются во дворах и на открытых площадках из-за боязни афтершоков.

По сведениям Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, силу в 5 баллов ощутили жители Сурхандарьи. В столице Узбекистана ощутимость толчков составила 2-3 балла.

Фото: google

В Казахстане сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 3 ноября 2025 года в 01:29 также зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 1079 км. на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.

Расчетная интенсивность составила:

  • город Шымкент 2 балла;
  • Туркестанская область Мактааральский район поселок Мырзакент 2 балла;
  • Туркестанская область город Жетысай 2 балла;
  • Туркестанская область город Шардара 2 балла.
"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", – говорится в сообщении МЧС Казахстана.

Ранее эксперт по недвижимости рассказала, почему "умные дома" перестают пользоваться спросом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Землетрясение произошло в столице Узбекистана
09:54, 09 сентября 2024
Землетрясение произошло в столице Узбекистана
Землетрясение произошло в Кыргызстане, волна дошла до Узбекистана
13:30, 13 мая 2024
Землетрясение произошло в Кыргызстане, волна дошла до Узбекистана
Новое землетрясение в 2 балла ощутили жители Алматы
14:34, 26 января 2024
Новое землетрясение в 2 балла ощутили жители Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: