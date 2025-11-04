Внедорожник сбил ребенка в Алматы: адвокат пострадавших заявила о затягивании расследования

9 сентября 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент наезда на ребенка – авто на высокой скорости сбивает мальчика на велосипеде во дворе жилого комплекса. С тех пор прошел год, однако уголовное дело до сих пор не направлено в суд, сообщает Zakon.kz.

Адвокат пострадавшей стороны рассказала, что, по словам очевидцев, сразу после аварии водитель вышел из машины, грубо обругал ребенка, не оказал ему первую помощь и не вызвал скорую. Находившиеся во дворе дети рассказали: в тот день якобы было разбито окно в коммерческом помещении, принадлежащем этому водителю. Как предполагается, мужчина заподозрил в случившемся местных детей и решил наказать, преследуя их по двору на автомобиле, ругаясь и угрожая расправой.

Родители пострадавшего уверяют, что рассказы очевидцев подтверждаются видеозаписями с камер наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в течение примерно 40 минут преследует детей по двору, после чего садится в машину и через несколько минут совершает наезд.

На случившееся тогда отреагировали в полиции:

"К водителю будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан".

Однако ни семья, ни адвокат до сих пор не осведомлены о текущем процессуальном статусе водителя, совершившего наезд.

"Мы с самого начала не согласились с квалификацией происшествия как неосторожного наезда. Все имеющиеся у нас видеозаписи и свидетельские показания ясно указывают на умышленный характер действий водителя. Мы настаивали на переквалификации инцидента по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Мужчина, управлявший автомобилем, ранее конфликтовал с детьми, неоднократно делал им замечания в грубой форме, преследовал их. На одном из видео видно, как он подъезжает к детям, те пугаются, бросают велосипеды и убегают, а затем происходит сам наезд на несовершеннолетнего", – сообщила адвокат потерпевших.

Однако, по ее словам, с доводами представителя потерпевших полиция не согласилась и направила дело в административный суд.

"В административном суде мы доказали, что данный наезд был умышленный, что все обстоятельства, факты, доказательства говорят о том, что это было специально сделано. Суд вынес постановление по делу об административном правонарушении с требованием, чтобы прокуратура все обстоятельства еще раз проверила, и если имеются признаки уголовного правонарушения, возбудила уголовное дело. Мы прошли апелляцию. Апелляционная инстанция оставила данное постановление без изменений, и мы уже ждали, когда будет возбуждено уголовное дело", – рассказала адвокат.

Вскоре, продолжает защитник, уголовное дело все же было возбуждено – по статье 108 УК РК ("Умышленное причинение вреда здоровью"). От имени потерпевших были поданы ходатайства о допросе свидетелей, назначении экспертиз и истребовании дополнительных материалов.

"Все наши ходатайства формально удовлетворялись, однако никаких реальных действий по делу не последовало. Мы направляли множество жалоб – в прокуратуру Бостандыкского района, городскую и Генеральную прокуратуру. В ответ нам неизменно сообщали, что дело находится на контроле, расследование ведется и нас проинформируют о результатах. Однако вот уже более полугода мы не можем добиться передачи дела в суд", – подчеркивает адвокат.

3 октября 2025 года Специализированный межрайонный следственный суд города Алматы удовлетворил очередную жалобу адвоката. В жалобе отмечалось, что с момента регистрации уголовного дела – 17 декабря 2024 года – фактически не проводилось никаких существенных следственных действий. За десять месяцев был допрошен только потерпевший. Несмотря на то что следствием были удовлетворены ходатайства о выемке аудиозаписей из автомобиля, назначении судебной фототехнической экспертизы и допросе свидетелей, эти меры так и не были реализованы – экспертизы не проведены, свидетели не опрошены.

Адвокат также указала, что сроки расследования затягиваются искусственно, это нарушает право потерпевшего на полное, своевременное и объективное рассмотрение дела.

Суд признал бездействие дознавателя незаконным, указав на затягивание досудебного расследования с 11 февраля 2025 года по настоящее время, и обязал прокурора Бостандыкского района устранить допущенные нарушения в отношении прав несовершеннолетнего потерпевшего, обеспечить оперативное проведение дознания и принять окончательное процессуальное решение по делу.

Тем не менее, отметила юрист, даже после вынесения этого судебного постановления ситуация кардинально не изменилась, материалы так и не переданы в суд.