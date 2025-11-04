#Народный юрист
Происшествия

Установлена личность казахстанки, забравшей у пенсионеров 7,7 млн тенге по схеме "внук стал виновником ДТП"

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 19:27 Фото: pexels
Киберполицейские установили курьера-дроппера, забравшую у двух кокшетауских пенсионеров 7,7 млн тенге. Об этом 4 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что жертвами мошенников стали два пенсионера из Кокшетау.

"Неизвестные позвонили пожилым горожанам и сообщили что их внуки стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. За увод от уголовной ответственности злоумышленники попросили денежные средства и ввели в заблуждение. Пенсионеры, не думая, согласились отдать свои последние сбережения".Пресс-служба ДП Акмолинской области

По месту жительства пенсионеров пришла неизвестная девушка, которая и забрала пакеты с деньгами:

  • в первом случае – 4,1 млн тенге,
  • во втором – 3,6 млн тенге.
"Полученные денежные средства курьер в последующем переотправила на банковские счета дропперов, а сама получила вознаграждение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам киберпола удалось установить личность девушки. Оказалось что 20-летняя фигурантка работу нашла в приложении Telegram".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Отмечается, что в настоящее время доказана причастность девушки по двум эпизодам мошенничества.

"Проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Ранее казахстанцам напомнили о мошенниках, действующих от имени 1414.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
