Установлена личность казахстанки, забравшей у пенсионеров 7,7 млн тенге по схеме "внук стал виновником ДТП"

Фото: pexels

Киберполицейские установили курьера-дроппера, забравшую у двух кокшетауских пенсионеров 7,7 млн тенге. Об этом 4 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что жертвами мошенников стали два пенсионера из Кокшетау. "Неизвестные позвонили пожилым горожанам и сообщили что их внуки стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. За увод от уголовной ответственности злоумышленники попросили денежные средства и ввели в заблуждение. Пенсионеры, не думая, согласились отдать свои последние сбережения". Пресс-служба ДП Акмолинской области По месту жительства пенсионеров пришла неизвестная девушка, которая и забрала пакеты с деньгами: в первом случае – 4,1 млн тенге,

во втором – 3,6 млн тенге. "Полученные денежные средства курьер в последующем переотправила на банковские счета дропперов, а сама получила вознаграждение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам киберпола удалось установить личность девушки. Оказалось что 20-летняя фигурантка работу нашла в приложении Telegram". Пресс-служба ДП Акмолинской области Отмечается, что в настоящее время доказана причастность девушки по двум эпизодам мошенничества. "Проводится досудебное расследование". Пресс-служба ДП Акмолинской области Ранее казахстанцам напомнили о мошенниках, действующих от имени 1414.

