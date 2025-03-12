В Кокшетау установили личность парня, невольно участвующего в мошеннической схеме

Личность очередного дроппера установили в Акмолинской области киберполицейские, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в областной полиции, 20-летний житель Жамбылской области стал подставным лицом и участвовал в мошеннической схеме. На его счет злоумышленники переводили деньги обманутых граждан. Теперь он будет возмещать ущерб.

"15 января жительница Кокшетау стала жертвой мошенников. Она перевела неизвестным более 250 тысяч тенге. После того как она обратилась в полицию, сотрудники провели расследование. В результате была установлена личность человека, чей счет был пополнен на эту сумму. Им оказался 20-летний житель Жамбылской области, который, сам того не зная, оказался втянут в мошенническую схему", – отмечается в сообщении.

По словам сотрудников правоохранительных органов, дропперы обычно получают лишь небольшую часть от похищенной суммы, однако именно они впоследствии возмещают ущерб пострадавшим.

В январе текущего года в Казахстане ликвидировали крупную ячейку дропперов. Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1 до 3% с каждой транзакции.