ДТП в Алматы: один водитель доставлен в больницу, второго увезла полиция

Ночью 13 ноября в мкр. Бурундай на Бурундайское шоссе столкнулись автомобили Honda Odyssey и Changan CS, сообщает Zakon.kz.

Кроссовер Changan CS двигался по Бурундайскому шоссе в северном направлении и остановился для совершения левого поворота. В момент пропуска встречного транспорта в него на полном ходу влетел минивэн Honda Odyssey.

Фото: Zakon.kz

От жесткого удара автомобиль Changan CS отбросило более чем на 10 м вперед.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали оба водителя. Водитель Changan CS доставлен в больницу. Второй водитель от госпитализации отказался, но в сопровождении сотрудников полиции отправился на медицинское освидетельствование из-за исходившего от него запаха алкоголя.

Фото: Zakon.kz

Также сотрудники дорожной полиции работают на месте ДТП, занимаясь его оформлением.

Недавно старшеклассники из Шымкента разработали устройство для засыпающих за рулем водителей.