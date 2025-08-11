#АЭС в Казахстане
Происшествия

Полиция выясняет обстоятельства ночного ДТП в Алматы

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 02:30 Фото: Zakon.kz
Ночью 12 августа в Алматы на пересечении улиц Сейфуллина-Сатпаева произошло ДТП. На перекрестке столкнулись Mercedes-Benz G-Wagon и автомобиль Hyundai Sonata, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, оба автомобиля двигались по проспекту Сейфуллина. Mercedes – в северном направлении, Hyundai – ему навстречу, на юг.

В тот момент, когда водитель G-Wagon совершал левый поворот на улицу Сатпаева, Hyundai на полном ходу влетел ему в заднее колесо.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что G-Wagon качнуло, а после – закрутило и опрокинуло на бок.

Фото: Zakon.kz

Hyundai также занесло после столкновения.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадал водитель G-Wagon и пассажир Hyundai.

Фото: Zakon.kz

Информация очевидцев аварии разнится. Со слов первых, в момент ДТП G-Wagon завершал маневр на перекрестке.

Фото: Zakon.kz

Вторые утверждают, что G-Wagon пытался "проскочить" перед Hyundai.

Фото: Zakon.kz

Обоих пострадавших госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить истинные обстоятельства произошедшего с помощью камер видеофиксации.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что подросток угнал грузовой автомобиль и сбил девочку в Форт-Шевченко.

Аксинья Титова
