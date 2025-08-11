Полиция выясняет обстоятельства ночного ДТП в Алматы
По данным специального корреспондента Zakon.kz, оба автомобиля двигались по проспекту Сейфуллина. Mercedes – в северном направлении, Hyundai – ему навстречу, на юг.
В тот момент, когда водитель G-Wagon совершал левый поворот на улицу Сатпаева, Hyundai на полном ходу влетел ему в заднее колесо.
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что G-Wagon качнуло, а после – закрутило и опрокинуло на бок.
Фото: Zakon.kz
Hyundai также занесло после столкновения.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП пострадал водитель G-Wagon и пассажир Hyundai.
Фото: Zakon.kz
Информация очевидцев аварии разнится. Со слов первых, в момент ДТП G-Wagon завершал маневр на перекрестке.
Фото: Zakon.kz
Вторые утверждают, что G-Wagon пытался "проскочить" перед Hyundai.
Фото: Zakon.kz
Обоих пострадавших госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить истинные обстоятельства произошедшего с помощью камер видеофиксации.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что подросток угнал грузовой автомобиль и сбил девочку в Форт-Шевченко.