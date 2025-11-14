#АЭС в Казахстане
Происшествия

Опасный инцидент на заводе в Аксу: пострадавший в критическом состоянии

опасный инцидент произошел на заводе в Аксу, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 21:08 Фото: freepik
На заводе ферросплавов в Аксу произошло ЧП, в результате которого пострадал 29-летний работник предприятия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на областной департамент полиции, инцидент зафиксировали 12 ноября. Отмечается, что мужчина получил на рабочем месте ожог с площадью поражения 60-65%. 

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы Аксу в тяжелом состоянии. В данное время он получает соответствующее лечение.

Отметим, что схожий случай на данном предприятии произошел в сентября 2025 года. Тогда мужчина получил серьезные ожоги во время выброса в плавильном цехе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
