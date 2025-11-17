ЧП в Алматы привело к массовому отключению света

В Алматы утром 17 ноября произошло массовое отключение света из-за аварии, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что в районе озера Сайран около 9:00 был слышен взрыв и следом отключилось электричество.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям уточнили, что инцидент произошел в 08:53 в Ауэзовском районе по ул. Утеген батыра, 76

"Поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции. На место происшествия оперативно направлены пожарные расчеты. По прибытию установлено открытое горение трансформаторной подстанции на площади 0,2 кв. м. Сотрудниками электросетевой компании принимаются меры по отключению объекта от электроэнергии. Пожарные проводят работу с соблюдением всех мер безопасности, учитывая специфику объекта", – сообщили в ведомстве.

Подробности по отключению света сообщили в АО "Алатау Жарык Компаниясы" (АЖК).

"В 08:46 на участке подстанций ПС-7А "АХБК" – ПС-160А "Ерменсай" аварийно отключились линии электропередачи 110 кВ (киловольт) №110А и №111А. Произошло погашение подстанций: ПС-59А "Сайран", ПС-102А "АДК", ПС-6А "Геологстрой", ПС-43А "Южная", – говорится в комментарии организации.

В результате частично остались без электроэнергии жители следующих районов:

Бостандыкский район (квадраты улиц: Аль-Фараби, Розыбакиева, Жандосова, Жарокова);

Ауэзовский район (квадраты улиц: Сайна, Жандосова, Абая, Розыбакиева);

Алмалинский район (квадраты улиц: пр. Райымбека, ул. Тілендиева, ул. Төле би, ул. Өтеген батыр).

В АЖК при этом заявили, что распространяемая информация о пожаре на трансформаторной подстанции (ТП) не подтверждается и не соответствует действительности.

"Причиной отключения стало возгорание концевой муфты воздушной линии электропередачи ЛЭП-110 кВ Л-110А", – объяснили в компании.

В 09:13 электроснабжение восстановили.

13 ноября 2025 года в Алматы произошло массовое отключение электроэнергии в Алатауском районе. Некоторые потребители надолго остались без блага цивилизации.

