Жителей Алматы просят подготовиться: на этой неделе пройдут отключения света

В "Алатау Жарық Компаниясы" сообщили о плановых отключениях электроснабжения в Алматы в период с 18 по 21 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Работы затронут все районные электрические сети (РЭС) мегаполиса, говорится в опубликованном графике компании.

Отключения продлятся в среднем с 08:00 или 09:00 до 17:00 и связаны с устранением дефектов, подрядными техническими работами, а также обслуживанием трансформаторных подстанций и воздушных линий.

Согласно графику, в указанный период ремонтные работы будут проводиться в микрoрайонах Шанырак, Айгерим, Таусамалы, Акжар, Карагайлы, Нурлытау, Ерменсай, Самал, Кок-Тобе, Каменское плато и ряде других городских локаций. Отключения затронут как частный сектор, так и многоквартирные жилые дома, а также объекты малого и среднего бизнеса. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

