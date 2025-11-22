В Жетысу выявлены грубые сбои в системе здравоохранения

В учреждениях здравоохранения Жетысу выявили оказание медицинских услуг без лицензий и сертификатов, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Каратальского района выявила серьезные нарушения в сфере оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области Жетысу. Об этом 22 ноября 2025 года сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Проверка показала, что ряд специалистов обслуживали пациентов без необходимых сертификатов, а некоторые медорганизации работали без лицензии на медицинскую деятельность.

По итогам надзорных мероприятий к административной ответственности привлечены 20 человек, среди которых главврач районной больницы и его заместители. На них и других виновных наложены штрафы по ч. 1 ст. 424, ч. 1 ст. 426 и ч. 1 ст. 464 КоАП РК на общую сумму 4 049 960 тенге.

"Кроме того, в рамках проверки выявлены нарушения правил вакцинации населения, по мерам надзора 4 ответственных лица (заведующие сельских больниц) привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 425 КР КоАП с наложением штрафа на сумму 157 280 тенге", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе надзора были восстановлены права 148 граждан, включая более сотни несовершеннолетних.

В бюджет возмещено 12,8 млн тенге.

Ранее Министерство здравоохранения опубликовало результаты проверок частных процедурных кабинетов по стране.