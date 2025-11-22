#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
518.66
597.44
6.56
Происшествия

В Жетысу выявлены грубые сбои в системе здравоохранения

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 10:29 Фото: Zakon.kz
В учреждениях здравоохранения Жетысу выявили оказание медицинских услуг без лицензий и сертификатов, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Каратальского района выявила серьезные нарушения в сфере оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области Жетысу. Об этом 22 ноября 2025 года сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Проверка показала, что ряд специалистов обслуживали пациентов без необходимых сертификатов, а некоторые медорганизации работали без лицензии на медицинскую деятельность.

По итогам надзорных мероприятий к административной ответственности привлечены 20 человек, среди которых главврач районной больницы и его заместители. На них и других виновных наложены штрафы по ч. 1 ст. 424, ч. 1 ст. 426 и ч. 1 ст. 464 КоАП РК на общую сумму 4 049 960 тенге.

"Кроме того, в рамках проверки выявлены нарушения правил вакцинации населения, по мерам надзора 4 ответственных лица (заведующие сельских больниц) привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 425 КР КоАП с наложением штрафа на сумму 157 280 тенге", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе надзора были восстановлены права 148 граждан, включая более сотни несовершеннолетних.

В бюджет возмещено 12,8 млн тенге.

Ранее Министерство здравоохранения опубликовало результаты проверок частных процедурных кабинетов по стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
В Казахстане разработали стандарт оказания специальных соцуслуг в здравоохранении
10:23, 22 мая 2023
В Казахстане разработали стандарт оказания специальных соцуслуг в здравоохранении
Как изменится система здравоохранения в Алматы
15:37, 13 марта 2023
Как изменится система здравоохранения в Алматы
Обновлены правила выдачи лицензии на медицинскую деятельность
11:37, 19 сентября 2025
Обновлены правила выдачи лицензии на медицинскую деятельность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: