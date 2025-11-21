15 млн штрафов и закрытия по всему Казахстану: что показали проверки процедурных кабинетов

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало ошеломляющие результаты проверок частных процедурных кабинетов по стране, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава за 21 ноября 2025 года, выявлено 406 объектов, работавших с нарушениями или без необходимых приложений к лицензиям.

Примечательно, что 247 процедурных кабинетов прекратили свою деятельность добровольно после проведения разъяснительной работы.

По оставшимся объектам продолжается организация проверок. На сегодняшний день завершены внеплановые проверки в отношении 84 процедурных кабинетов.

Какие нарушения:

ведение медицинской деятельности без лицензии;

несоблюдение санитарных правил;

неправильное хранение лекарственных средств;

отсутствие квалифицированного медицинского персонала;

отсутствие укладок для оказания экстренной помощи.

"По итогам работы составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге". Пресс-служба МЗ РК

В ведомстве подчеркнули, что процедурные кабинеты относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости.

Кроме того, законодательство в сфере разрешений определяет полномочия среднего медицинского персонала, предоставляющего доврачебную помощь:

"В рамках этих правил не предусмотрено выполнение инвазивных вмешательств, что исключает возможность оказания ряда услуг без надлежащей лицензии".

Материал по теме В Казахстане обновили стандарт оказания гематологической помощи

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказал, как в Казахстане изменились правила регистрации лекарств и медизделий.