15 млн штрафов и закрытия по всему Казахстану: что показали проверки процедурных кабинетов
По данным Минздрава за 21 ноября 2025 года, выявлено 406 объектов, работавших с нарушениями или без необходимых приложений к лицензиям.
Примечательно, что 247 процедурных кабинетов прекратили свою деятельность добровольно после проведения разъяснительной работы.
По оставшимся объектам продолжается организация проверок. На сегодняшний день завершены внеплановые проверки в отношении 84 процедурных кабинетов.
Какие нарушения:
- ведение медицинской деятельности без лицензии;
- несоблюдение санитарных правил;
- неправильное хранение лекарственных средств;
- отсутствие квалифицированного медицинского персонала;
- отсутствие укладок для оказания экстренной помощи.
"По итогам работы составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге".Пресс-служба МЗ РК
В ведомстве подчеркнули, что процедурные кабинеты относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости.
Кроме того, законодательство в сфере разрешений определяет полномочия среднего медицинского персонала, предоставляющего доврачебную помощь:
"В рамках этих правил не предусмотрено выполнение инвазивных вмешательств, что исключает возможность оказания ряда услуг без надлежащей лицензии".
Материал по теме
Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказал, как в Казахстане изменились правила регистрации лекарств и медизделий.