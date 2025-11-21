#АЭС в Казахстане
Общество

15 млн штрафов и закрытия по всему Казахстану: что показали проверки процедурных кабинетов

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 10:28 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало ошеломляющие результаты проверок частных процедурных кабинетов по стране, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава за 21 ноября 2025 года, выявлено 406 объектов, работавших с нарушениями или без необходимых приложений к лицензиям.

Примечательно, что 247 процедурных кабинетов прекратили свою деятельность добровольно после проведения разъяснительной работы.

По оставшимся объектам продолжается организация проверок. На сегодняшний день завершены внеплановые проверки в отношении 84 процедурных кабинетов.

Какие нарушения:

  • ведение медицинской деятельности без лицензии;
  • несоблюдение санитарных правил;
  • неправильное хранение лекарственных средств;
  • отсутствие квалифицированного медицинского персонала;
  • отсутствие укладок для оказания экстренной помощи.
"По итогам работы составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге".Пресс-служба МЗ РК

В ведомстве подчеркнули, что процедурные кабинеты относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости.

Кроме того, законодательство в сфере разрешений определяет полномочия среднего медицинского персонала, предоставляющего доврачебную помощь:

"В рамках этих правил не предусмотрено выполнение инвазивных вмешательств, что исключает возможность оказания ряда услуг без надлежащей лицензии".

Материал по теме


В Казахстане обновили стандарт оказания гематологической помощи

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказал, как в Казахстане изменились правила регистрации лекарств и медизделий.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
