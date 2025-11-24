На закате трое туристов потеряли ориентир в алматинских горах

Накануне трое молодых людей, спускавшихся с пика Советов, потеряли ориентир и сбились с маршрута. Не сумев самостоятельно определить направление, они обратились за помощью в службу спасения, сообщает Zakon.kz.

Для проведения поисково-спасательных работ с КСП "БАУ" был направлен экипаж спасателей в составе одной единицы техники и пяти сотрудников. Спасатели приступили к поискам в условиях наступающей темноты и сложного горного рельефа.

Позднее спасатели нашли туристов на дороге в сторону пика Советов и начали их сопровождение к безопасному месту.

Помощь врачей молодым людям не понадобилась.

Ранее, ночью, алматинские спасатели помогли заблудившимся туристам.