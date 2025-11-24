#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
519.98
600.06
6.6
Происшествия

На закате трое туристов потеряли ориентир в алматинских горах

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 23:19 Фото: пресс-служба МЧС РК
Накануне трое молодых людей, спускавшихся с пика Советов, потеряли ориентир и сбились с маршрута. Не сумев самостоятельно определить направление, они обратились за помощью в службу спасения, сообщает Zakon.kz.

Для проведения поисково-спасательных работ с КСП "БАУ" был направлен экипаж спасателей в составе одной единицы техники и пяти сотрудников. Спасатели приступили к поискам в условиях наступающей темноты и сложного горного рельефа.

Позднее спасатели нашли туристов на дороге в сторону пика Советов и начали их сопровождение к безопасному месту.

Помощь врачей молодым людям не понадобилась.

Ранее, ночью, алматинские спасатели помогли заблудившимся туристам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Туристка повредила ногу в горах Алматы
00:20, 10 июня 2025
Туристка повредила ногу в горах Алматы
Трое подростков сбились с тропы и потерялись в алматинских горах
17:07, 16 июля 2023
Трое подростков сбились с тропы и потерялись в алматинских горах
Потерял ориентир и повредил ногу: мотоциклист попал в беду в алматинских горах
22:47, 17 мая 2025
Потерял ориентир и повредил ногу: мотоциклист попал в беду в алматинских горах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: