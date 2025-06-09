Туристка повредила ногу в горах Алматы

В 19:41 в Службу спасения 109 поступило сообщение от туристки, которая сообщила, что, спускаясь с пика Башута, сбилась с маршрута и не может самостоятельно продолжить путь, сообщает Zakon.kz.

Через семи минут с контрольно-спасательного поста "Туюк су" к месту происшествия выдвинулся экипаж спасателей: одна единица техники и пять сотрудников под руководством старшего группы. А через час после спасатели обнаружили пострадавшую.

"Женщина жаловалась на боль в области голеностопа. Специалисты оказали первую помощь на месте – стабилизировали поврежденную конечность эластичным бинтом, организовали страховку с использованием альпинистского снаряжения и начали спуск к горнолыжному курорту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 23:05 спасательная операция завершилась: туристку сопроводили до медицинского пункта и передали бригаде Центра медицины катастроф Министерства по чрезвычайным ситуациям РК для дальнейшего осмотра и оказания помощи.

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